Бондарева Анна Давидова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.09.1903
Отец ребёнка: Бондарев Иван Софронов
Рождение ребёнка
27.12.1904 ст.
Дочь: Бондарева Ульяния Иванова
Отец ребёнка: Бондарев Иван Софронов
Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
11.09.1907
Отец ребёнка: Бондарев Иван Софронов
Смерть
Неизвестно