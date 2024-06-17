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Бондарева Анна Давидова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондарев Иван Софронов

Рождение ребёнка
05.09.1903

Сын: Бондарев Иосиф Иванов

Отец ребёнка: Бондарев Иван Софронов

Рождение ребёнка
27.12.1904 ст.

Дочь: Бондарева Ульяния Иванова

Отец ребёнка: Бондарев Иван Софронов

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
11.09.1907

Сын: Бондарев Никита Иванов

Отец ребёнка: Бондарев Иван Софронов

Смерть
Неизвестно

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