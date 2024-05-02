Феодоров-Царьков Иван Агафонович
Место рождения
Дата рождения20.06.1840 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Феодоров-Царьков (Агафонов) Максим Иванович
Мать ребёнка: Прокофьева (Димитриева) Екатерина Стефановна
Сын: Феодоров-Царьков (Агафонов) Феодор Иванович
Мать ребёнка: Прокофьева (Димитриева) Екатерина Стефановна
Сын: Феодоров-Царьков (Агафонов) Митрофан Иванович
Мать ребёнка: Прокофьева (Димитриева) Екатерина Стефановна
Сын: Феодоров-Царьков (Агафонов) Иоанн (Иван) Иоаннович (Иванович)
Мать ребёнка: Прокофьева (Димитриева) Екатерина Стефановна
Сын: Феодоров-Царьков (Агафонов) Дементий Иванович
Мать ребёнка: Прокофьева (Димитриева) Екатерина Стефановна
Дочь: Феодорова-Царькова (Агафонова) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Прокофьева (Димитриева) Екатерина Стефановна
Сын: Феодоров-Царьков (Агафонов) Павел Иванович
Мать ребёнка: Прокофьева-Лазарева (Димитриева) Матрона Стефановна
Сын: Феодоров-Царьков (Агафонов) Стефан Иванович
Мать ребёнка: Прокофьева (Димитриева) Екатерина Стефановна
Сын: Феодоров-Царьков (Агафонов) Феодор Иванович
Мать ребёнка: Прокофьева (Димитриева) Екатерина Стефановна