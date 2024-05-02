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Феодоров-Царьков Иван Агафонович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

20.06.1840 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1840 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
28.06.1858 ст.

Жена: Прокофьева (Димитриева) Екатерина Стефановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.08.1859 ст.

Сын: Феодоров-Царьков (Агафонов) Максим Иванович

Мать ребёнка: Прокофьева (Димитриева) Екатерина Стефановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.01.1862 ст.

Сын: Царьков (Агафонов) Григорий Иванович

Мать ребёнка: Прокофьева (Димитриева) Екатерина Стефановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.02.1864 ст.

Сын: Феодоров-Царьков (Агафонов) Феодор Иванович

Мать ребёнка: Прокофьева (Димитриева) Екатерина Стефановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.11.1866 ст.

Сын: Феодоров-Царьков (Агафонов) Митрофан Иванович

Мать ребёнка: Прокофьева (Димитриева) Екатерина Стефановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.06.1869 ст.

Сын: Феодоров-Царьков (Агафонов) Иоанн (Иван) Иоаннович (Иванович)

Мать ребёнка: Прокофьева (Димитриева) Екатерина Стефановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.08.1870 ст.

Сын: Феодоров-Царьков (Агафонов) Дементий Иванович

Мать ребёнка: Прокофьева (Димитриева) Екатерина Стефановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.01.1873 ст.

Дочь: Феодорова-Царькова (Агафонова) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Прокофьева (Димитриева) Екатерина Стефановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.01.1876 ст.

Сын: Феодоров-Царьков (Агафонов) Павел Иванович

Мать ребёнка: Прокофьева-Лазарева (Димитриева) Матрона Стефановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.10.1878 ст.

Сын: Феодоров-Царьков (Агафонов) Стефан Иванович

Мать ребёнка: Прокофьева (Димитриева) Екатерина Стефановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.06.1880 ст.

Сын: Феодоров-Царьков (Агафонов) Феодор Иванович

Мать ребёнка: Прокофьева (Димитриева) Екатерина Стефановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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