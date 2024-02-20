Прийменко Прокофий Иванович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
1833
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1859
Сын: Прийменко Антон Прокофьевич
Мать ребёнка: Прийменко Мария Николаевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1860
Сын: Прийменко Ефрем Прокофьевич
Мать ребёнка: Прийменко Мария Николаевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1867
Сын: Прийменко Яков Прокофьевич
Мать ребёнка: Прийменко Мария Николаевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
25.03.1872
Сын: Прийменко Платон Прокофьевич
Мать ребёнка: Прийменко Мария Николаевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-1, м/к-1872г.,лист-144,зап-14
Смерть
Неизвестно