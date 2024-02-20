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Прийменко Прокофий Иванович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Прийменко Иван Степанович

Мать: Прийменко Ульяна Демьяновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1859

Сын: Прийменко Антон Прокофьевич

Мать ребёнка: Прийменко Мария Николаевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1860

Сын: Прийменко Ефрем Прокофьевич

Мать ребёнка: Прийменко Мария Николаевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1867

Сын: Прийменко Яков Прокофьевич

Мать ребёнка: Прийменко Мария Николаевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
25.03.1872

Сын: Прийменко Платон Прокофьевич

Мать ребёнка: Прийменко Мария Николаевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-1, м/к-1872г.,лист-144,зап-14
Смерть
Неизвестно
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