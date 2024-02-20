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Прийменко Платон Прокофьевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

25.03.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1872

Отец: Прийменко Прокофий Иванович

Мать: Прийменко Мария Николаевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-1, м/к-1872г.,лист-144,зап-14
Крещение
26.03.1872
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
Восприемники: криволукские крестьяне: Федор Иванович Иващенко и Ивана Ивановича Евкова жена-Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прийменко Дарья

Смерть
Неизвестно
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