Володина (Гридчина) Евдокия Иванова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.12.1909
Дочь: Анастасия Прохорова
Отец ребёнка: Володин Прохор Алексеев
Рождение ребёнка
10.09.1911
Отец ребёнка: Володин Прохор Алексеев
Рождение ребёнка
10.01.1919
Сын: Володин (volodin) Николай Прохорович (Nikolay Prokhorovich)
Отец ребёнка: Володин Прохор Алексеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Прохоровна
Отец ребёнка: Володин Прохор Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно