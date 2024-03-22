Володина (Гридчина) Евдокия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Володина (Гридчина) Евдокия Иванова

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
?.12.1909

Дочь: Анастасия Прохорова

Отец ребёнка: Володин Прохор Алексеев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
10.09.1911

Сын: Володин Иван Прохорович

Отец ребёнка: Володин Прохор Алексеев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
10.01.1919

Сын: Володин (volodin) Николай Прохорович (Nikolay Prokhorovich)

Отец ребёнка: Володин Прохор Алексеев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Прохоровна

Отец ребёнка: Володин Прохор Алексеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Володин Прохор Алексеев

Смерть
Неизвестно
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