Ермаков Никифор Солд. Пп Бат Гаврилов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1748
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.01.1784
Лебяжье, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м. 35 ж. 20
Рождение ребёнка
13.09.1786
Мать ребёнка: Ермакова (Грязнова) Елена Яковлева
Смерть
Неизвестно