Ермаков Никифор Солд. Пп Бат Гаврилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермаков Никифор Солд. Пп Бат Гаврилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1763 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.01.1784

Жена: Ермакова (Грязнова) Елена Яковлева

Лебяжье, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м. 35 ж. 20
Рождение ребёнка
13.09.1786

Сын: Ермаков Михаил Никифоров

Мать ребёнка: Ермакова (Грязнова) Елена Яковлева

Смерть
Неизвестно

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