(Кислицына) Настаси Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Кислицына) Настаси Дмитриевна

(Кислицына) Настаси Дмитриевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

После 1782

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Кислицын Дмитрий

Мать: не указана

Смерть
После 1782
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close