Учаева (Пельменева) Светлана Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1973
Дата смерти?.12.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.06.1995
Дочь: Алина
Отец ребёнка: Учаев Павел Владимирович
Россия город Спасск
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.12.2010
п.Горнореченск, Кавалеровского района Приморского края.
Причина смерти: замерзла