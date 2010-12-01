Учаева (Пельменева) Светлана Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Учаева (Пельменева) Светлана Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1973

Дата смерти

?.12.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1976 г.р.

Дети

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.06.1995

Дочь: Алина

Отец ребёнка: Учаев Павел Владимирович

Россия город Спасск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Учаев Павел Владимирович

Смерть
?.12.2010
п.Горнореченск, Кавалеровского района Приморского края.
Причина смерти: замерзла
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