Вандышев Алексей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВандышев Алексей Михайлович

Вандышев Алексей Михайлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.09.?

Сын: Вандышев Матвей Алексеевич

Мать ребёнка: Вандышева Юлия Геннадьевна

Рождение ребёнка
06.09.?

Сын: Вандышев Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Вандышева Юлия Геннадьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вандышева Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Вандышева Юлия Геннадьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вандышева Юлия Геннадьевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close