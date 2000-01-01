Вандышев Алексей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.09.?
Сын: Вандышев Матвей Алексеевич
Мать ребёнка: Вандышева Юлия Геннадьевна
Рождение ребёнка
06.09.?
Сын: Вандышев Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Вандышева Юлия Геннадьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вандышева Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Вандышева Юлия Геннадьевна
Бракосочетание
Неизвестно