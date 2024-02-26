Кашлев Захар Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.02.1890
Дочь: Евдокия Захаровна
Мать ребёнка: Кашлева Александра Максимовна
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
29.04.1896
Дочь: Кашлева Мавра Захаровна
Мать ребёнка: Кашлева Александра Максимовна
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кашлева Александра Максимовна
Смерть
Неизвестно