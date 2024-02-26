Кашлев Захар Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашлев Захар Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1890

Дочь: Евдокия Захаровна

Мать ребёнка: Кашлева Александра Максимовна

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
29.04.1896

Дочь: Кашлева Мавра Захаровна

Мать ребёнка: Кашлева Александра Максимовна

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кашлев Петр Захарьевич

Мать ребёнка: Кашлева Александра Максимовна

Смерть
Неизвестно
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