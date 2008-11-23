Савченко (Соколова) Панна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савченко (Соколова) Панна Михайловна

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Место рождения

Большое Раменье, Сандовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

21.03.1918

Дата смерти

23.11.2008

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1918

Отец: Соколов Михаил

Мать: Соколова Варвара

Большое Раменье, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.01.1940

Дочь: Тимофеева Раиса Михайловна

Отец ребёнка: Коршунов Михаил Никифорович

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
20.06.1946

Дочь: Чеснокова Людмила Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Инта, Инта, Республика Коми
Рождение ребёнка
12.11.1950

Дочь: Прибышина Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Инта, Инта, Республика Коми
Рождение ребёнка
30.04.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савченко Николай Андреевич

Инта, Инта, Республика Коми
Развод
15.05.1968

Муж: не указан

Инта, Инта, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савченко Николай Андреевич

Инта, Инта, Республика Коми
Смерть
23.11.2008
Губкин, Губкинский, Белгородская область
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