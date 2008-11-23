Савченко (Соколова) Панна Михайловна
Место рождения
Дата рождения21.03.1918
Дата смерти23.11.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1918
Отец: Соколов Михаил
Мать: Соколова Варвара
Рождение ребёнка
30.01.1940
Дочь: Тимофеева Раиса Михайловна
Отец ребёнка: Коршунов Михаил Никифорович
Дмитров, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
20.06.1946
Дочь: Чеснокова Людмила Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
12.11.1950
Дочь: Прибышина Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
30.04.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Савченко Николай Андреевич
Развод
15.05.1968
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.11.2008
Губкин, Губкинский, Белгородская область