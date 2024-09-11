Unknown Partner Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиUnknown Partner

Unknown Partner

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ачатова (Лисавенко) Ульяна Кирилловна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Засухина Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Ачатова (Лисавенко) Ульяна Кирилловна

Рождение ребёнка
25.10.1912 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ачатова (Лисавенко) Ульяна Кирилловна

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
16.09.1915

Сын: Задворнов Калистрат Иванович

Мать ребёнка: Ачатова (Лисавенко) Ульяна Кирилловна

Сингуль, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Задворнов Григорий Иванович

Мать ребёнка: Ачатова (Лисавенко) Ульяна Кирилловна

Рождение ребёнка
23.03.1922

Дочь: Задворнова (Задворнова) Лукерья Ивановна

Мать ребёнка: Ачатова (Лисавенко) Ульяна Кирилловна

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.