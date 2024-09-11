Unknown Partner
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Засухина Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Ачатова (Лисавенко) Ульяна Кирилловна
Рождение ребёнка
25.10.1912 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ачатова (Лисавенко) Ульяна Кирилловна
Рождение ребёнка
16.09.1915
Сын: Задворнов Калистрат Иванович
Мать ребёнка: Ачатова (Лисавенко) Ульяна Кирилловна
Сингуль, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1917
Сын: Задворнов Григорий Иванович
Мать ребёнка: Ачатова (Лисавенко) Ульяна Кирилловна
Рождение ребёнка
23.03.1922
Дочь: Задворнова (Задворнова) Лукерья Ивановна
Мать ребёнка: Ачатова (Лисавенко) Ульяна Кирилловна
Смерть
Неизвестно