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Ostermiller Johann George

Место рождения

Biedeck, Talofka, Saratov, Russia

Дата рождения

04.01.1886

Дата смерти

10.02.1983

Пол

Мужской

Отец

1857 г.р.

Мать

Около 1842 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1886

Отец: Spomer Johann Balthasar

Мать: Ostermiller Christina Elizabeth

Biedeck, Talofka, Saratov, Russia
Иммиграция
1907
Место жительства
1910
Newark Ward 12, , New Jersey
Место жительства
1930
Newdale, Fremont, Idaho
Место жительства
1935
New Dale, Madison, Idaho
Место жительства
1940
Moody Election Precinct, Madison, Idaho
Смерть
10.02.1983
Newdale, Madison, Idaho, USA
Похороны
14.02.1983
Teton, Madison, Idaho, USA
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