Ostermiller Johann George
Место рожденияBiedeck, Talofka, Saratov, Russia
Дата рождения04.01.1886
Дата смерти10.02.1983
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1886
Biedeck, Talofka, Saratov, Russia
Иммиграция
1907
Место жительства
1910
Newark Ward 12, , New Jersey
Место жительства
1930
Newdale, Fremont, Idaho
Место жительства
1935
New Dale, Madison, Idaho
Место жительства
1940
Moody Election Precinct, Madison, Idaho
Смерть
10.02.1983
Newdale, Madison, Idaho, USA
Похороны
14.02.1983
Teton, Madison, Idaho, USA