Куряева Пелагея Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Каргина Феона Куряева
Отец ребёнка: Куряев Павел Егорович
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Куряев Павел Егорович
Рождение ребёнка
08.07.1855
Дочь: Ольга Павловна
Отец ребёнка: Куряев Павел Егорович
Рождение ребёнка
04.04.1862
Дочь: Мария Павловна
Отец ребёнка: Куряев Павел Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно