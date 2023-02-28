Каргина Феона Куряева
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смерти18.02.1878
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Куряев Павел Егорович
Рождение ребёнка
10.03.1870
Отец ребёнка: Каргин Кузьма Андреевич
Рождение ребёнка
04.01.1872
Отец ребёнка: Каргин Кузьма Андреевич
Рождение ребёнка
29.07.1877
Дочь: Соломония Кузьминична
Отец ребёнка: Каргин Кузьма Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.02.1878