Каргина Феона Куряева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаргина Феона Куряева

Каргина Феона Куряева

avatar

Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1844

Дата смерти

18.02.1878

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Куряев Павел Егорович

Мать: Куряева Пелагея Алексеевна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
10.03.1870

Сын: Каргин Алексей Кузьмич

Отец ребёнка: Каргин Кузьма Андреевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.01.1872

Сын: Каргин Степан Кузьмич

Отец ребёнка: Каргин Кузьма Андреевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.07.1877

Дочь: Соломония Кузьминична

Отец ребёнка: Каргин Кузьма Андреевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каргин Кузьма Андреевич

Смерть
18.02.1878
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close