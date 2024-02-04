Байгузина (Нараева) Марьям Габдрахмановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байгузина (Нараева) Марьям Габдрахмановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1929

Дата смерти

25.04.1988

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Дети

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1964 г.р.
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Добавил:

ЛЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1929

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.10.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Байгузин Рафат Умарович

Рождение ребёнка
28.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Байгузин Рафат Умарович

Рождение ребёнка
12.04.1964

Дочь: Яраева Земфира Рафатовна

Отец ребёнка: Байгузин Рафат Умарович

Рождение ребёнка
01.04.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Байгузин Рафат Умарович

Рождение ребёнка
22.04.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Байгузин Рафат Умарович

Смерть
25.04.1988

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