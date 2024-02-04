Байгузина (Нараева) Марьям Габдрахмановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1929
Дата смерти25.04.1988
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1929
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.10.1958
Рождение ребёнка
28.01.1961
Рождение ребёнка
12.04.1964
Дочь: Яраева Земфира Рафатовна
Отец ребёнка: Байгузин Рафат Умарович
Рождение ребёнка
01.04.1971
Рождение ребёнка
22.04.1972
Смерть
25.04.1988