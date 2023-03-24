Näätänen (Näätänen) Susanna Hannuntytär — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Näätänen (Näätänen) Susanna Hannuntytär

Место рождения

Kuhilasvaara, ОПРЕДЕЛИТЬ

Дата рождения

03.02.1862

Дата смерти

14.04.1930

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1862

Отец: Näätänen Hannu Matinpoika

Мать: (Heiskanen) Regina Juhontytär

Рождение ребёнка
02.11.1889

Дочь: (Pesonen) Tilda Heikintytär

Отец ребёнка: Pesonen Heikki Antinpoika

Рождение ребёнка
16.05.1892

Сын: Pesonen Antti Heikinpoika

Отец ребёнка: Pesonen Heikki Antinpoika

Рождение ребёнка
21.11.1897

Сын: Pesonen Juhana Heikinpoika

Отец ребёнка: Pesonen Heikki Antinpoika

Смерть
14.04.1930

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