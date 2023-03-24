Näätänen (Näätänen) Susanna Hannuntytär
Место рожденияKuhilasvaara, ОПРЕДЕЛИТЬ
Дата рождения03.02.1862
Дата смерти14.04.1930
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1862
Рождение ребёнка
02.11.1889
Дочь: (Pesonen) Tilda Heikintytär
Отец ребёнка: Pesonen Heikki Antinpoika
Рождение ребёнка
16.05.1892
Сын: Pesonen Antti Heikinpoika
Отец ребёнка: Pesonen Heikki Antinpoika
Рождение ребёнка
21.11.1897
Сын: Pesonen Juhana Heikinpoika
Отец ребёнка: Pesonen Heikki Antinpoika
Смерть
14.04.1930