Жилина (Пожидаева) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жилина (Пожидаева) Екатерина Васильевна

Место рождения

Семыкино, Северный муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

02.12.1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
06.12.1876
Ключевка, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение
02.12.1876 ст.

Отец: Пожидаев Василий Антонович

Мать: Пожидаева Олимпиада Андреевна

Семыкино, Северный муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жилин Петр Матвеевич

Рождение ребёнка
Между 1896 и 1897

Сын: Жилин Филипп Петрович

Отец ребёнка: Жилин Петр Матвеевич

Семыкино, Северный муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
21.01.1896 ст.

Муж: не указан

Семыкино, Северный муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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