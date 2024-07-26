Жилина (Пожидаева) Екатерина Васильевна
Место рождения
Дата рождения02.12.1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
06.12.1876
Ключевка, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение
02.12.1876 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жилин Петр Матвеевич
Рождение ребёнка
Между 1896 и 1897
Отец ребёнка: Жилин Петр Матвеевич
Бракосочетание
21.01.1896 ст.
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно