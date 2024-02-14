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Рыбакин Федор Михайлович

Место рождения

с.Чинчурино Краснополянскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии.

Дата рождения

03.03.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная награда
Неизвестно
Рыбакин Федор Михайлович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1918 Татарская АССР, Тетюшский р-н, с. Ченчурино. Юбилейная картотека
Рождение ребёнка
01.08.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рыбакина (Ещеева) Александра Павловна

Смерть
Неизвестно

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