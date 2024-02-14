Рыбакин Федор Михайлович
Место рожденияс.Чинчурино Краснополянскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии.
Дата рождения03.03.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная награда
Неизвестно
Рыбакин Федор Михайлович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1918 Татарская АССР, Тетюшский р-н, с. Ченчурино. Юбилейная картотека
Рождение ребёнка
01.08.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рыбакина (Ещеева) Александра Павловна
Смерть
Неизвестно