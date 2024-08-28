Гойдукова Степанида Трефилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1846 ст.
Отец ребёнка: Гойдуков Федос Варсонофиев
Рождение ребёнка
1850 ст.
Дочь: (Гойдукова) Екатерина Федосова
Отец ребёнка: Гойдуков Федос Варсонофиев
Рождение ребёнка
1856 ст.
Отец ребёнка: Гойдуков Федос Варсонофиев
Смерть
Неизвестно