Гойдукова Степанида Трефилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гойдукова Степанида Трефилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гойдуков Федос Варсонофиев

Рождение ребёнка
1846 ст.

Сын: Гойдуков Данила Федосов

Отец ребёнка: Гойдуков Федос Варсонофиев

Кузовка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1850 ст.

Дочь: (Гойдукова) Екатерина Федосова

Отец ребёнка: Гойдуков Федос Варсонофиев

Кузовка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1856 ст.

Сын: Гойдуков Василий Федосов

Отец ребёнка: Гойдуков Федос Варсонофиев

Кузовка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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