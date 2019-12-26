Меньшенин Никита Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меньшенин Никита Евгеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.2019

Отец: Меньшенин Евгений Викторович

Мать: Синченко Елена (Алёна) Константиновна

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