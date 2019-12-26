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Меньшенин Никита Евгеньевич
Меньшенин Никита Евгеньевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.12.2019
Пол
Мужской
Отец
Меньшенин Евгений Викторович
Мать
Синченко Елена (Алёна) Константиновна
1989 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.2019
Отец:
Меньшенин Евгений Викторович
Мать:
Синченко Елена (Алёна) Константиновна
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