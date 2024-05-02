Неустроева Анастасия Меркурьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1929
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Меркурий
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Неустроев Аким Андреевич
Рождение ребёнка
02.03.1914
Сын: Неустроев Григорий Акимович
Отец ребёнка: Неустроев Аким Андреевич
Большая Идра, Идринский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крылоева Анна Акимовна
Отец ребёнка: Неустроев Аким Андреевич
Смерть
1929