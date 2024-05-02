Неустроева Анастасия Меркурьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неустроева Анастасия Меркурьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1929

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Меркурий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Неустроев Федор Акимович

Отец ребёнка: Неустроев Аким Андреевич

Рождение ребёнка
02.03.1914

Сын: Неустроев Григорий Акимович

Отец ребёнка: Неустроев Аким Андреевич

Большая Идра, Идринский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крылоева Анна Акимовна

Отец ребёнка: Неустроев Аким Андреевич

Смерть
1929
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