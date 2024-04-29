Гоштовт (Gosztowt, Gosztowtt) Адам Карлович (Adam Kazimir, Kazimier)
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1823
Дата смерти11.08.1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1823
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гошофт Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гошофт Елена
Работа или профессия
Неизвестно
генерал-лейтенант, командир 2 бригады 5-й пех. дивизии
Работа или профессия
Неизвестно
генерал-лейтенант, командир 2 бригады 5-й пех. дивизии
Работа или профессия
Неизвестно
генерал-лейтенант, командир 2 бригады 5-й пех. дивизии
Крещение
27.02.1826
Church of St. Philip and St. Jacob, Vilnius
Рождение ребёнка
07.01.1859
Мать ребёнка: Гошофт Елена
Смерть
11.08.1914