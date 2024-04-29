Гоштовт (Gosztowt, Gosztowtt) Адам Карлович (Adam Kazimir, Kazimier) 24.12.1823 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гоштовт (Gosztowt, Gosztowtt) Адам Карлович (Adam Kazimir, Kazimier)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1823

Дата смерти

11.08.1914

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1823

Отец: Гоштовт (Gosztowt, Gosztowtt) Карл-Юстин (Karol Gustyn Karl-Justin Justinas) (Karol Gustyn, Karl-Justin, Justinas)

Мать: Гоштовт (Gosztowt, Gosztowtt, Goštautienė) (Петрусевич (Petrusevičiūtė, Petrusewiczowna, Petrusewich)) Елена (Helena)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гоштовт Адам Адамович

Мать ребёнка: Гошофт Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гошофт Елена

Работа или профессия
Неизвестно
генерал-лейтенант, командир 2 бригады 5-й пех. дивизии
Работа или профессия
Неизвестно
генерал-лейтенант, командир 2 бригады 5-й пех. дивизии
Работа или профессия
Неизвестно
генерал-лейтенант, командир 2 бригады 5-й пех. дивизии
Крещение
27.02.1826
Church of St. Philip and St. Jacob, Vilnius
Рождение ребёнка
07.01.1859

Сын: Гоштовт Иосиф Адамович

Мать ребёнка: Гошофт Елена

Смерть
11.08.1914

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