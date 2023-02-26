Гликерия Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.11.1831
Дочь: Екатерина Емельянова
Отец ребёнка: Емельян Фомин
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Емельян Фомин
Смерть
Неизвестно