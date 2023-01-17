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Вахлин Ксенофонт Степанович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Вахлин Степан Матвеевич

Мать: Вахлина Татьяна Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
24.03.1863
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вахлин Игнатий Ксенофонтович

Мать ребёнка: Вахлина Мария Козминична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вахлина Мария Козминична

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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