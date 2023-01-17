Вахлин Ксенофонт Степанович
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Крещение
24.03.1863
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вахлин Игнатий Ксенофонтович
Мать ребёнка: Вахлина Мария Козминична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вахлина Мария Козминична
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно