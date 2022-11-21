Мутаева Антонина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смерти21.11.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1962
Отец ребёнка: Мутаев Дмитрий Михаилович
Рождение ребёнка
1964
Дочь: Максимова Валентина Дмитриевна
Отец ребёнка: Мутаев Дмитрий Михаилович
Рождение ребёнка
1965
Дочь: Кузнецова Раиса Дмитриевна
Отец ребёнка: Мутаев Дмитрий Михаилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мутаев Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Мутаев Дмитрий Михаилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гареева Галина Дмитриевна
Отец ребёнка: Мутаев Дмитрий Михаилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бадыкова Людмила Дмитриевна
Отец ребёнка: Мутаев Дмитрий Михаилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мутаев Дмитрий Михаилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мутаев Константин Дмитриевич
Отец ребёнка: Мутаев Дмитрий Михаилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.11.2022