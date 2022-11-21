Мутаева Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мутаева Антонина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

21.11.2022

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1962

Сын: Мутаев Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Мутаев Дмитрий Михаилович

Рождение ребёнка
1964

Дочь: Максимова Валентина Дмитриевна

Отец ребёнка: Мутаев Дмитрий Михаилович

Рождение ребёнка
1965

Дочь: Кузнецова Раиса Дмитриевна

Отец ребёнка: Мутаев Дмитрий Михаилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мутаев Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Мутаев Дмитрий Михаилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гареева Галина Дмитриевна

Отец ребёнка: Мутаев Дмитрий Михаилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бадыкова Людмила Дмитриевна

Отец ребёнка: Мутаев Дмитрий Михаилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мутаев Борис Дмитриевич

Отец ребёнка: Мутаев Дмитрий Михаилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мутаев Константин Дмитриевич

Отец ребёнка: Мутаев Дмитрий Михаилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мутаев Дмитрий Михаилович

Смерть
21.11.2022
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