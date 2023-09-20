Мохрова Ирина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Каганов Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
27.01.1869
Отец ребёнка: Каганов Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Каганова Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Каганов Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
02.02.1874
Дочь: Каганова Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Каганов Иван Кузьмич
Смерть
Неизвестно