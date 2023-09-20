Мохрова Ирина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мохрова Ирина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каганов Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
27.01.1869

Сын: Каганов Семен Иванович

Отец ребёнка: Каганов Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Каганова Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Каганов Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
02.02.1874

Дочь: Каганова Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Каганов Иван Кузьмич

Смерть
Неизвестно

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