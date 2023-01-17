Гурьянов Василий Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурьянов Василий Кузьмич

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Место рождения

Большое Фролово

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Анашина Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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