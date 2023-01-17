Гурьянов Василий Кузьмич
Место рожденияБольшое Фролово
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Большое Фролово
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Анашина Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно