Анашина (Гурьянова) Анастасия Васильевна
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Гурьянов Василий Кузьмич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.06.1896 ст.
Дочь: Анашина Агрипина Ивановна (Иоанновна)
Отец ребёнка: Анашин Иван (Иоанн) Кузьмич
Рождение ребёнка
18.07.1898 ст.
Дочь: Анашина Мария Ивановна (Иоанновна)
Отец ребёнка: Анашин Иван (Иоанн) Кузьмич
Рождение ребёнка
28.07.1900 ст.
Дочь: Анашина Анна Ивановна (Иоанновна)
Отец ребёнка: Анашин Иван (Иоанн) Кузьмич
Рождение ребёнка
15.07.1904 ст.
Дочь: Анашина Мария Ивановна (Иоанновна)
Отец ребёнка: Анашин Иван (Иоанн) Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно