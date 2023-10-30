Анашина (Гурьянова) Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анашина (Гурьянова) Анастасия Васильевна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Гурьянов Василий Кузьмич

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.06.1896 ст.

Дочь: Анашина Агрипина Ивановна (Иоанновна)

Отец ребёнка: Анашин Иван (Иоанн) Кузьмич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.07.1898 ст.

Дочь: Анашина Мария Ивановна (Иоанновна)

Отец ребёнка: Анашин Иван (Иоанн) Кузьмич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.07.1900 ст.

Дочь: Анашина Анна Ивановна (Иоанновна)

Отец ребёнка: Анашин Иван (Иоанн) Кузьмич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.07.1904 ст.

Дочь: Анашина Мария Ивановна (Иоанновна)

Отец ребёнка: Анашин Иван (Иоанн) Кузьмич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анашин Иван (Иоанн) Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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