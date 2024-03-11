Неонила Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеонила Ефимовна

Неонила Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1762 г.р.

Мать

1763 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Ефим Иванович

Мать: Марья Наумовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close