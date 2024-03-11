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Неонила Ефимовна
Неонила Ефимовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1781
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Ефим Иванович
1762 г.р.
Мать
Марья Наумовна
1763 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец:
Ефим Иванович
Мать:
Марья Наумовна
Смерть
Неизвестно
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