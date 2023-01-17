Вторая Жена Ксения Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВторая Жена Ксения Васильева

Вторая Жена Ксения Васильева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1707 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

ИВ-1749 --- ИВ-1750 Ксения Васильева 32=1718 ИВ-1751 Ксении нет, ЛАВРЕНТИЙ ВДОВ (ОШИБКА) ИВ-1752 Ксения Васильева 32=1720 ИВ-1753 Ксения Васильева 33=1720 ИВ-1754 Ксения Васильева 34=1720 ИВ-1755 --- ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаврентий Фёдоров

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close