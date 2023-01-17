Вторая Жена Ксения Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
ИВ-1749 --- ИВ-1750 Ксения Васильева 32=1718 ИВ-1751 Ксении нет, ЛАВРЕНТИЙ ВДОВ (ОШИБКА) ИВ-1752 Ксения Васильева 32=1720 ИВ-1753 Ксения Васильева 33=1720 ИВ-1754 Ксения Васильева 34=1720 ИВ-1755 --- ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лаврентий Фёдоров
Смерть
Неизвестно