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Чуносов Илья Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Чуносов Иван

Мать: Елена

в Кирзе с 1898 из Тамбовской
Рождение ребёнка
1895

Сын: Чуносов Андриан Ильич

Мать ребёнка: Чуносова Наталья Яковлевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Чуносова Марфа Ильинична

Мать ребёнка: Чуносова Наталья Яковлевна

Рождение ребёнка
02.04.1901

Дочь: Чуносова Мария Ильинична

Мать ребёнка: Чуносова Наталья Яковлевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Рождение ребёнка
22.06.1903

Дочь: Чуносова Агрипина Ильинична

Мать ребёнка: Чуносова Наталья Яковлевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
1910

Сын: Чуносов Игнатий Ильич

Мать ребёнка: Чуносова Наталья Яковлевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Чуносова Евдокия Ильинична

Мать ребёнка: Чуносова Наталья Яковлевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Чуносов Даниил Ильич

Мать ребёнка: Чуносова Наталья Яковлевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чуносова Наталья Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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