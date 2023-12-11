Чуносов Илья Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Чуносов Иван
Мать: Елена
в Кирзе с 1898 из Тамбовской
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Чуносова Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Чуносова Марфа Ильинична
Мать ребёнка: Чуносова Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
02.04.1901
Дочь: Чуносова Мария Ильинична
Мать ребёнка: Чуносова Наталья Яковлевна
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Рождение ребёнка
22.06.1903
Дочь: Чуносова Агрипина Ильинична
Мать ребёнка: Чуносова Наталья Яковлевна
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Чуносова Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Чуносова Евдокия Ильинична
Мать ребёнка: Чуносова Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Чуносов Даниил Ильич
Мать ребёнка: Чуносова Наталья Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно