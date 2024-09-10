Чернакова (Чупина) Авдотья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернакова (Чупина) Авдотья Алексеевна

Место рождения

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
не точно деревня
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чумова (Чернакова) Нина Васильевна

Отец ребёнка: Чернаков Василий Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернаков Василий Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
18.11.1791

Сын: Чернаков Меркул Васильевич

Отец ребёнка: Чернаков Василий Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
https://www.familysearch.org/records/images/image-details?page=8&place=11340242&endDate=1862&startDate=0001&rmsId=M99K-GMF&imageIndex=314&singleView=true
Рождение ребёнка
22.02.1802

Дочь: Чернакова Маремьяна Васильевна

Отец ребёнка: Чернаков Василий Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
https://disk.yandex.ru/i/qNPcD9sQZw3L6Q
Рождение ребёнка
18.05.1808

Дочь: Черепанова Гликерия Васильевна

Отец ребёнка: Чернаков Василий Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
26.10.1809

Сын: Чернаков Терентий Васильевич

Отец ребёнка: Чернаков Василий Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
До 1826

Дочь: Чернакова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Чернаков Василий Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
1841 в крестных
Смерть
Неизвестно

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