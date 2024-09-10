Чернакова (Чупина) Авдотья Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
не точно деревня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чумова (Чернакова) Нина Васильевна
Отец ребёнка: Чернаков Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.11.1791
Сын: Чернаков Меркул Васильевич
Отец ребёнка: Чернаков Василий Иванович
https://www.familysearch.org/records/images/image-details?page=8&place=11340242&endDate=1862&startDate=0001&rmsId=M99K-GMF&imageIndex=314&singleView=true
Рождение ребёнка
22.02.1802
Дочь: Чернакова Маремьяна Васильевна
Отец ребёнка: Чернаков Василий Иванович
https://disk.yandex.ru/i/qNPcD9sQZw3L6Q
Рождение ребёнка
18.05.1808
Дочь: Черепанова Гликерия Васильевна
Отец ребёнка: Чернаков Василий Иванович
Рождение ребёнка
26.10.1809
Сын: Чернаков Терентий Васильевич
Отец ребёнка: Чернаков Василий Иванович
Рождение ребёнка
До 1826
Дочь: Чернакова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Чернаков Василий Иванович
1841 в крестных
Смерть
Неизвестно