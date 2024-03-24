Татьяна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Петрович
Рождение ребёнка
1791
Сын: Леонтий Иванович
Отец ребёнка: Иван Петрович
Рождение ребёнка
1794
Сын: Петр Иванович
Отец ребёнка: Иван Петрович
Рождение ребёнка
1808
Сын: Федор Иванович
Отец ребёнка: Иван Петрович
Смерть
Неизвестно