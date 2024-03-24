Татьяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1765 г.р.

Дети

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Петрович

Рождение ребёнка
1791

Сын: Леонтий Иванович

Отец ребёнка: Иван Петрович

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Петр Иванович

Отец ребёнка: Иван Петрович

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Федор Иванович

Отец ребёнка: Иван Петрович

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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