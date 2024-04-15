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Волокитин Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Волокитин Иван Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Волокитин Калина? Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Волокитин Перфил Петрович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
До 17.05.1840
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По Указу Тобольской казенной палаты от 17.05.1840 №1996 перечислены в Томскую губернию
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волокитина Маремьяна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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