Васильева Евдокия Васильевна
Место рождения
Дата рождения01.08.1912 ст.
Дата смерти11.08.1912 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1912 ст.
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-45 стр.219-220 (Рождение №-58ж)
Крещение
01.08.1912 ст.
Крёстный отец: Егор Федотович - крестьянин из д.Новосёлки Крёстная мать: Анна Васильевна - крестьянская девица из д.Новосёлки
Смерть
11.08.1912 ст.
Младенец в 10 дней (от родимца)
Похороны
12.08.1912 ст.
МК 56-13-45 стр.182-183 (Умершие №-28ж)