Васильева Евдокия Васильевна 01.08.1912 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Васильева Евдокия Васильевна

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Место рождения

Новосёлки, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

01.08.1912 ст.

Дата смерти

11.08.1912 ст.

Пол

Женский

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1912 ст.

Отец: Васильев Василий Васильевич

Мать: Васильева (-) Екатерина Викторовна

Новосёлки, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-45 стр.219-220 (Рождение №-58ж)
Крещение
01.08.1912 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Егор Федотович - крестьянин из д.Новосёлки Крёстная мать: Анна Васильевна - крестьянская девица из д.Новосёлки
Смерть
11.08.1912 ст.
Новосёлки, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Младенец в 10 дней (от родимца)
Похороны
12.08.1912 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-45 стр.182-183 (Умершие №-28ж)

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