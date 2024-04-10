Ерегин Виссарион Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрегин Виссарион Ефимович

Ерегин Виссарион Ефимович

Место рождения

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

06.06.1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1877 ст.

Отец: Ерегин Ефим Абрамович

Мать: Ерегина (Ерегина) Ирина Владимировна

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 14 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#363
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерегина (Малютина Возможно) Акулина Сергеевна

Крещение
12.06.1877 ст.
д. Тевигино - Петр Савельевич Власов
Рождение ребёнка
Около 1902 ст.

Сын: Ерегин Дмитрий Виссарионович

Мать ребёнка: Ерегина (Малютина Возможно) Акулина Сергеевна

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1905 ст.

Сын: Ерегин Григорий Виссарионович

Мать ребёнка: Ерегина (Малютина Возможно) Акулина Сергеевна

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1912 ст.

Дочь: (Ерегина) Анна Виссарионовна

Мать ребёнка: Ерегина (Малютина Возможно) Акулина Сергеевна

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.