Ерегин Виссарион Ефимович
Место рождения
Дата рождения06.06.1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1877 ст.
Запись № 14 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#363
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
12.06.1877 ст.
д. Тевигино - Петр Савельевич Власов
Рождение ребёнка
Около 1902 ст.
Сын: Ерегин Дмитрий Виссарионович
Мать ребёнка: Ерегина (Малютина Возможно) Акулина Сергеевна
Рождение ребёнка
Около 1905 ст.
Сын: Ерегин Григорий Виссарионович
Мать ребёнка: Ерегина (Малютина Возможно) Акулина Сергеевна
Рождение ребёнка
Около 1912 ст.
Дочь: (Ерегина) Анна Виссарионовна
Мать ребёнка: Ерегина (Малютина Возможно) Акулина Сергеевна
Смерть
Неизвестно