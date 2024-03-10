Трунилов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трунилов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Отец

1815 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Трунилов Савелий

Мать: не указана

Смерть
1853
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