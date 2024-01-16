Арзубов Иван Калистратович
Место рожденияд. М. Худынский Дор
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Арзубов Калистрат Семёнович
д. М. Худынский Дор
Рождение ребёнка
1865
Сын: Арзубов Владимир Иванович
Мать ребёнка: ?
д. М. Худынский Дор
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Карманова Варвара Ивановна
Мать ребёнка: ?
д. Дор Малый (Худынский)
Смерть
Неизвестно