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Арзубов Иван Калистратович

Место рождения

д. М. Худынский Дор

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Арзубов Калистрат Семёнович

Мать: не указана

д. М. Худынский Дор
Рождение ребёнка
1865

Сын: Арзубов Владимир Иванович

Мать ребёнка: ?

д. М. Худынский Дор
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Карманова Варвара Ивановна

Мать ребёнка: ?

д. Дор Малый (Худынский)
Смерть
Неизвестно
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