Федор Иванович 1811 — найти родственников по фамилии на Familio
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Федор Иванович

Место рождения

Якунькино, Сокольский, Нижегородская область

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1790 г.р.

Мать

Около 1790 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Иван Иванович

Мать: Ирина Дмитриевна

Якунькино, Сокольский, Нижегородская область
Упоминание
1896
Иванниково, Костромской муниципальный район, Костромская область
1896 Фонд 130-9-2882 21об-22, 22об-23 [] псаломщика сей церкви Павла Михайлова []цкого умершего февраля 28 дня 1894 жена []Никрлаева Высоцкая сорока трех лет []ная. Живет в своем доме на своем соде... Показать все
Смерть
Неизвестно

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