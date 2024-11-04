Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Иван Иванович
Мать: Ирина Дмитриевна
Упоминание
1896
Иванниково, Костромской муниципальный район, Костромская область
1896 Фонд 130-9-2882 21об-22, 22об-23 [] псаломщика сей церкви Павла Михайлова []цкого умершего февраля 28 дня 1894 жена []Никрлаева Высоцкая сорока трех лет []ная. Живет в своем доме на своем соде... Показать все
Смерть
Неизвестно