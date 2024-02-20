Митрофанова (Тонкова) Лариса Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тонков Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митрофанова Дарья Дмитриевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прокудин Максим Сергеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митрофанов Егор Дмитриевич
Отец ребёнка: не указан