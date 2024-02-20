Митрофанова (Тонкова) Лариса Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митрофанова (Тонкова) Лариса Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тонков Виктор

Мать: Тонкова Алевтина Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митрофанова Дарья Дмитриевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прокудин Максим Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митрофанов Егор Дмитриевич

Отец ребёнка: не указан

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