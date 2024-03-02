Васечкина Татьяна Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Васечкина Татьяна (Катерина) Ананьевна
Отец ребёнка: Васечкин Ананий Васильевич
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Васечкин Ананий Васильевич
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Васечкин Ананий Васильевич
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Васечкин Ананий Васильевич
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Васечкин Ананий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно