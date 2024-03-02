Васечкина Татьяна Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васечкина Татьяна Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Васечкина Татьяна (Катерина) Ананьевна

Отец ребёнка: Васечкин Ананий Васильевич

Рождение ребёнка
1799

Сын: Васечкин Тихон Ананьевич

Отец ребёнка: Васечкин Ананий Васильевич

Рождение ребёнка
1814

Сын: Васечкин Фома Ананьевич

Отец ребёнка: Васечкин Ананий Васильевич

Рождение ребёнка
1815

Сын: Васечкин Давыд Ананьевич

Отец ребёнка: Васечкин Ананий Васильевич

Рождение ребёнка
1818

Сын: Васечкин Фрол Ананьевич

Отец ребёнка: Васечкин Ананий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васечкин Ананий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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