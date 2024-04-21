Волкова София
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смерти2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: не указан
Мать: Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Петров Лазарь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петров Лазарь
Рождение ребёнка
1957
Отец ребёнка: Петров Лазарь
Рождение ребёнка
1959
Отец ребёнка: Петров Лазарь
Рождение ребёнка
1962
Отец ребёнка: Петров Лазарь
Рождение ребёнка
1965
Дочь: Волкова Семенова Мария Лазаревна
Отец ребёнка: Петров Лазарь
Рождение ребёнка
1969
Дочь: Волкова Абасеева Валентина Лазаревна
Отец ребёнка: Петров Лазарь
Смерть
2000