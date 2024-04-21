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Волкова София

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: не указан

Мать: Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Михаил Лазаревич

Отец ребёнка: Петров Лазарь

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Лазарь

Рождение ребёнка
1957

Сын: Волков Иван Лазаревич

Отец ребёнка: Петров Лазарь

Рождение ребёнка
1959

Сын: Волков Николай Лазаревич

Отец ребёнка: Петров Лазарь

Рождение ребёнка
1962

Сын: Петров Алексей Лазаревич

Отец ребёнка: Петров Лазарь

Рождение ребёнка
1965

Дочь: Волкова Семенова Мария Лазаревна

Отец ребёнка: Петров Лазарь

Рождение ребёнка
1969

Дочь: Волкова Абасеева Валентина Лазаревна

Отец ребёнка: Петров Лазарь

Смерть
2000

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