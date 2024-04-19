Михеева (Жолобова) Евдокия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михеева (Жолобова) Евдокия Алексеевна

Место рождения

деревня Чебер Юлы, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская Империя

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михеева (Михеева) Анна Лукьяновна

Отец ребёнка: Михеев Лукиан Михайлович

Онучино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михеев Лукиан Михайлович

Рождение ребёнка
07.08.1881

Дочь: Юферева (Михеева) Наталия Лукиановна

Отец ребёнка: Михеев Лукиан Михайлович

Онучино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно

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