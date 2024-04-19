Михеева (Жолобова) Евдокия Алексеевна
Место рождениядеревня Чебер Юлы, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михеева (Михеева) Анна Лукьяновна
Отец ребёнка: Михеев Лукиан Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.08.1881
Дочь: Юферева (Михеева) Наталия Лукиановна
Отец ребёнка: Михеев Лукиан Михайлович
Смерть
Неизвестно