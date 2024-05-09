Абсалямова (Юсупова) Луиза Фазыловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.02.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.12.1998
Сын: Абсалямов Эмиль Ильсурович
Отец ребёнка: Абсалямов Ильсур Гайнитдинович
Рождение ребёнка
14.06.2008
Сын: Абсалямов Арсэн Ильсурович
Отец ребёнка: Абсалямов Ильсур Гайнитдинович
Рождение ребёнка
03.03.2016
Сын: Абсалямов Ансель Ильсурович
Отец ребёнка: Абсалямов Ильсур Гайнитдинович