Абсалямова (Юсупова) Луиза Фазыловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абсалямова (Юсупова) Луиза Фазыловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.1978

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абсалямов Ильсур Гайнитдинович

Рождение ребёнка
21.12.1998

Сын: Абсалямов Эмиль Ильсурович

Отец ребёнка: Абсалямов Ильсур Гайнитдинович

Рождение ребёнка
14.06.2008

Сын: Абсалямов Арсэн Ильсурович

Отец ребёнка: Абсалямов Ильсур Гайнитдинович

Рождение ребёнка
03.03.2016

Сын: Абсалямов Ансель Ильсурович

Отец ребёнка: Абсалямов Ильсур Гайнитдинович

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