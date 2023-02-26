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Христина (Флорова)

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Место рождения

д.Дедовские Новосельцы Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

Около 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Дедовские Новосельцы Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.12.1912

Дочь: Варвара Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Иванов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стефан Иванов

Смерть
Неизвестно
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