Христина (Флорова)
Место рожденияд.Дедовские Новосельцы Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияОколо 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Дедовские Новосельцы Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.12.1912
Дочь: Варвара Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Иванов
Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стефан Иванов
Смерть
Неизвестно