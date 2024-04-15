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Денисенко Алексей Павлович

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

09.03.1885 ст.

Дата смерти

05.11.1886 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1885 ст.

Отец: Денисенко Павел Иванович

Мать: Денисенко Мелания Семеновна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PF-Y?i=277&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
10.03.1885 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
05.11.1886 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от скарлатины
Похороны
06.11.1886 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-F965-4?i=454&cc=3511744&cat=1008700
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