Денисенко Алексей Павлович
Место рождения
Дата рождения09.03.1885 ст.
Дата смерти05.11.1886 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1885 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PF-Y?i=277&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
10.03.1885 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
05.11.1886 ст.
Причина смерти: от скарлатины
Похороны
06.11.1886 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-F965-4?i=454&cc=3511744&cat=1008700