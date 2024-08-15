Григорьева-Осипова-Масленцева (Стефанова) Агрипина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения21.06.1867 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1867 ст.
Отец: Осипов-Масленцев (Григорьев) Григорий Стефанович
Бракосочетание
02.02.1887 ст.
Рождение ребёнка
30.01.1888 ст.
Сын: Ефремова-Кошелева (Иванова) Иоанн (Иван) Симеоновна
Отец ребёнка: Кошелев (Ефремов) Симеон Иванович
Рождение ребёнка
25.12.1888 ст.
Дочь: Ефремова-Кошелева (Иванова) Евгения Симеоновна
Отец ребёнка: Кошелев (Ефремов) Симеон Иванович
Рождение ребёнка
01.02.1891 ст.
Дочь: Ефремова-Кошелева (Иванова) Анна Симеоновна
Отец ребёнка: Кошелев (Ефремов) Симеон Иванович
Рождение ребёнка
01.05.1893 ст.
Смерть
Неизвестно