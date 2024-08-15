Григорьева-Осипова-Масленцева (Стефанова) Агрипина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева-Осипова-Масленцева (Стефанова) Агрипина Григорьевна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

21.06.1867 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1867 ст.

Отец: Осипов-Масленцев (Григорьев) Григорий Стефанович

Мать: Григорьева-Петрова (Потапова) Анна Дмитриевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
02.02.1887 ст.

Муж: Кошелев (Ефремов) Симеон Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.01.1888 ст.

Сын: Ефремова-Кошелева (Иванова) Иоанн (Иван) Симеоновна

Отец ребёнка: Кошелев (Ефремов) Симеон Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.12.1888 ст.

Дочь: Ефремова-Кошелева (Иванова) Евгения Симеоновна

Отец ребёнка: Кошелев (Ефремов) Симеон Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.02.1891 ст.

Дочь: Ефремова-Кошелева (Иванова) Анна Симеоновна

Отец ребёнка: Кошелев (Ефремов) Симеон Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.05.1893 ст.

Сын: Ефремов-Кошелев (Иванов) Иоанн(Иван) Симеонович

Отец ребёнка: Кошелев (Ефремов) Симеон Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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