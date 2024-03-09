Веревкин-Рахальский Николай Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВеревкин-Рахальский Николай Андреевич

Веревкин-Рахальский Николай Андреевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1893

Дата смерти

22.04.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1893

Отец: Верёвкин Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Веревкина-Рахальская Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Веревкина-Рахальская Нина Борисовна

Рождение ребёнка
06.11.1924

Дочь: Беленицкая (Веревкина-Рахальская) Лилли Николаевна

Мать ребёнка: Веревкина-Рахальская Нина Борисовна

Рождение ребёнка
18.10.1925

Сын: Веревкин-Рахальский Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Веревкина-Рахальская Нина Борисовна

Смерть
22.04.1984
Москва, город федерального значения Москва
Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище

Мы используем куки для улучшения работы сайта.