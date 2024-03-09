Веревкин-Рахальский Николай Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1893
Дата смерти22.04.1984
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1893
Отец: Верёвкин Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Веревкина-Рахальская Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Веревкина-Рахальская Нина Борисовна
Рождение ребёнка
06.11.1924
Рождение ребёнка
18.10.1925
Сын: Веревкин-Рахальский Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Веревкина-Рахальская Нина Борисовна
Смерть
22.04.1984
Москва, город федерального значения Москва
Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище