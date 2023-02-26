Матвей Иванов
Место рожденияд.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения08.08.1915
Дата смерти09.09.1915
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1915
Отец: Иван Петров
Мать: Анна Флорова
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
09.09.1915
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от коклюша