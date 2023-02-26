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Матвей Иванов

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Место рождения

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

08.08.1915

Дата смерти

09.09.1915

Пол

Мужской

Отец

До 1895 г.р.

Мать

1895 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1915

Отец: Иван Петров

Мать: Анна Флорова

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
09.09.1915
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от коклюша
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